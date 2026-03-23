Referendum Giustizia 2026, affluenza record: oggi exit poll e risultati in diretta

Secondo e ultimo giorno per votare il referendum sulla Giustizia 2026. La giornata di domenica si è chiusa con dati record sull’affluenza (al 46,07%), le urne sono state riaperte lunedì mattina alle 7 e chiuderanno alle 15. Lo spoglio delle schede e il conteggio dei voti partiranno subito alle 15, quando saranno trasmessi anche i primi exit poll, i risultati sono attesi in giornata.
“Al di là dell’esito del Referendum, l’affluenza alle urne superiore alle aspettative è un segnale di vitalità democratica. Grazie a chi ha fatto funzionare la complessa macchina del voto a Trento: i 107 presidenti di seggio, i 320 scrutatori e i 40 dipendenti comunali che hanno tenuto aperti gli uffici nel weekend. Grazie anche ai 79 studenti trentini temporaneamente all’estero che hanno votato nelle ambasciate e ai 500 studenti fuori sede impossibilitati a tornare a casa che si sono fatti nominare rappresentanti di lista pur di esercitare il proprio diritto al voto. Speriamo che alla prossima tornata elettorale venga normata la possibilità di voto nel luogo di domicilio e che non sia più necessario ricorrere a questo escamotage”. Così il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, commentando l’affluenza alle urne, che in Trentino alle 23 di ieri aveva superato il 51 per cento.
“‘Partita finisce quando arbitro fischia’ diceva sempre il grande Vujadin Boskov. Si vota anche oggi, fino alle 15!”. Lo scrive su X il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani.
“Eccomi, sono rientrata in tempo per votare! È molto importante il tuo contributo, anche se di solito scegli di non recarti alle urne. I seggi oggi restano aperti fino alle 15. Ogni voto conta!”. Lo scrive su Facebook l’europarlamentare di Avs, Ilaria Salis.
“Pronta per il voto. Ricordate: c’è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante”. Così la premier Giorgia Meloni su X, riferendosi al voto per il Referendum sulla giustizia, postando una foto con in mano la scheda elettorale.
Alle 7 si sono riaperti i seggi per Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Alle 23 di ieri è stato di 46,07% il dato nazionale definitivo dell’affluenza. e prossime rilevazioni saranno alle ore 15 di lunedì, quando – concluse le operazioni di voto – comincerà lo spoglio.