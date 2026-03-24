Delmastro si dimette: “Ma non ho fatto niente di scorretto”

Andrea Delmastro si dimette dal ruolo di sottosegretario alla Giustizia. Il deputato di Fratelli d’Italia lo ha annunciato al termine della riunione con il Guardasigilli Carlo Nordio e la capo di gabinetto di via Arenula Giusi Bartolozzi. Anche quest’ultima si è dimessa. La decisione è arrivata all’indomani della sconfitta del centrodestra al referendum sulla Giustizia e nonostante le rassicurazioni dello stesso Nordio che aveva garantito per entrambi.

L’annuncio di Delmastro

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il presidente del Consiglio”, ha spiegato Delmastro in una nota.

La società con la figlia di Mauro Caroccia

Le dimissioni di Delmastro arrivano dopo le rivelazioni di stampa, a pochi giorni dal referendum, sulla sua partecipazione a una società, proprietaria di un ristorante a Roma, di cui faceva parte anche la figlia di Mauro Caroccia. Quest’ultimo è attualmente in carcere dove sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia con l’aggravante di mafia, per i suoi rapporti con il clan Senese. Il sottosegretario aveva chiarito subito di aver venduto le quote non appena saputo chi fossero i soci, ma questo non ha placato le polemiche e gli attacchi delle opposizioni, anche dopo la pubblicazioni di alcune foto che lo ritraggono con lo stesso Caroccia e all’interno del suo ristorante.

Incontro tra Dda e Gdf a Torino sulla società di Caroccia

Intanto nella stessa giornata in cui Delmastro ha comunicato le sue dimissioni da sottosegretario alla Giustizia, si è tenuto un vertice investigativo tra Guardia di Finanza e Dda di Torino, alla presenza del procuratore capo Giovanni Bombardieri. Al centro del tavolo l’inchiesta già in corso da parte dalla procura di Roma sulla società ‘Le 5 forchette’, fondata a Biella nel 2024, che aveva come soci la figlia di Mauro Caroccia, imprenditore considerato vicino il clan camorristico di Michele Senese. Tra i soci figurava, appunto, anche Andrea Delmastro.