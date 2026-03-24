Referendum, Nordio: “Mia la responsabilità della sconfitta”. Poi difende Bartolozzi e Delmastro

Il ministro della Giustizia incassa la vittoria del No alle urne: “Questa riforma porta il mio nome, se ci sono stati dei difetti ammetto che sono stati anche i miei”

Oltre a Giorgia Meloni, anche il Guardasigilli Carlo Nordio è il grande sconfitto di questa tornata elettorale, dove il No ha vinto al referendum e bloccato la riforma sulla Giustizia. Il ministro si è assunto la “responsabilità politica” di questo risultato: “Questa riforma porta il mio nome, se ci sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione ammetto che sono stati anche i miei”, ha detto intervenendo a Sky Tg24.

Nordio, inoltre, ha difeso ancora una volta Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia: “Se è in discussione? No, assolutamente”, ha affermato. La magistrata ed ex deputata era finita nell’occhio del ciclone per aver attaccato le toghe. “Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, sono plotoni di esecuzione”, aveva detto, durante un programma dell’emittente televisiva siciliana Telecolor, a poche settimane dal referendum.

Nordio sul caso Delmastro

Al centro delle polemiche c’è anche Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia. Un articolo del Fatto Quotidiano ha rivelato la sua partecipazione alla società ‘Le 5 Forchette Srl’, proprietaria di un ristorante a Roma in zona Tuscolana, di cui faceva parte anche la figlia di Mauro Caroccia. Quest’ultimo è attualmente in carcere dove sta scontando una condanna definitiva a quattro anni per intestazione fittizia con l’aggravante di mafia, per i suoi rapporti con il clan Senese. Delmastro ha chiarito precisando di aver venduto le quote non appena saputo chi fossero i soci ma le opposizioni continuano a chiederne le dimissioni.

“Sono certo che Delmastro riuscirà a chiarire. Se vai a cena in un ristorante non è che puoi chiedere la carta d’identità del proprietario. Io non conosco quali siano i termini di questa vicenda e di questa società perché mi sono occupato di referendum”, ha detto Nordio in difesa del suo sottosegretario.

“La vicenda sarà chiarita ma conoscendo Delmastro, al di là di qualche eccesso di comunicazione, di lui tutto si può pensare tranne che abbia qualche contiguità, conoscenza o simpatie mafiose. Lui è il più forte sostenitore di tutti i provvedimenti contro la mafia, del 41 bis, io sono più garantista”, ha aggiunto. Qualche giorno fa, prima del referendum, anche Meloni si era schierata al fianco di Delmastro confermando che il deputato di Fratelli d’Italia sarebbe rimasto al suo posto.

Il piano di Nordio dopo il 2027

E se il Guardasigilli guarda avanti, fino alla fine del mandato del governo, non prevede un suo eventuale impegno anche nella prossima legislatura. “Il prossimo anno compio un anno matematico (80 anni, ndr), a seguito del quale credo di aver diritto a un po’ di riposo. Sono stato chiamato per fare delle riforme, la più importante era questa ed è stata sconfitta anche per colpa mia… credo di poter tornare ai miei diletti studi e ai miei hobby“, ha detto ai microfoni di Sky Tg24.