Umberto Bossi, Reguzzoni: "Funerali a Pontida scelta simbolo"

“Per tutti gli amici di Bossi l’appuntamento è domenica all’abbazia di Pontida a mezzogiorno. È il modo migliore per ricordare un grandissimo uomo. Chi ha voluto bene a Umberto sa che questa è una scelta assolutamente simbolo“. Lo ha detto Marco Reguzzoni, ex capogruppo leghista alla Camera, parlando con i cronisti dopo aver lasciato la villa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni a Varese. A chi gli chiedeva se ci sarà una camera ardente pubblica per il Senatur, Reguzzoni ha risposto: “Non ci sarà niente“.