Umberto Bossi, i media internazionali lo ricordano: “Addio a un attore di primo piano della politica italiana”

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare Umberto Bossi, morto ieri sera a Varese a 84 anni. Il fondatore della Lega era ricoverato in ospedale, e subito dopo il decesso la sua salma è stata trasportata nella casa di Gemonio, dove viveva. La notizia della scomparsa del “Senatur” ha avuto eco internazionale, con tutti i maggiori quotidiani d’Europa che ne hanno ricordato la storia e il ruolo nel panorama politico nazionale degli ultimi 45 anni.

Tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 20/03/26 07:10 Fine diretta: 20/03/26 23:00