Umberto Bossi, i media internazionali lo ricordano: “Addio a un attore di primo piano della politica italiana”

Continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare Umberto Bossi, morto ieri sera a Varese a 84 anni. Il fondatore della Lega era ricoverato in ospedale, e subito dopo il decesso la sua salma è stata trasportata nella casa di Gemonio, dove viveva. La notizia della scomparsa del “Senatur” ha avuto eco internazionale, con tutti i maggiori quotidiani d’Europa che ne hanno ricordato la storia e il ruolo nel panorama politico nazionale degli ultimi 45 anni.
“La tua Lega il nostro orgoglio, il tuo coraggio la nostra forza, le tue idee le nostre battaglie! Grazie Capo”. È quanto ha scritto con un pennarello sulla bandiera della Lega Nord con le scritte Bossi e Padania e i simboli del Sole delle Alpi e dell’Alberto da Giussano, Daniele Zorzo, 48 anni di Albizzate, in provincia di Varese, che ha portato una rosa rossa poggiata sul muretto della villa di Gemonio di Umberto Bossi, morto ieri a 84 anni. “Lo seguo da sempre, da quando ero alle medie, per me era una parte della mia vita. Se ne va un sogno”, racconta ai cronisti visibilmente commosso. La bandiera? “È la Lega quella vera, quella che aveva il cuore. Sicuramente ci lascia grandi insegnamenti e un sogno che nel mio piccolo e nel piccolo di tanti militanti Lega Nord è ancora vivo. Finché questa generazione vive, questo sogno vive”, aggiunge. “Il più grande insegnamento? Di avere coraggio, la libertà è qualcosa che sembra che apparentemente abbiamo tutti, ma la libertà vera era la sua”, sottolinea il primo militante del Carroccio ad arrivare questa mattina.
“Tutti noi siamo qui grazie a una sua idea”. Così il vicepremier Matteo Salvini che su Radio Libertà ricorda Umberto Bossi: “Lascia una grande eredità morale, valoriale spirituale e di battaglia. Mai mollare, spesso anche solo contro tutti e se si cade ci si rialza”. “Voleva una Lega ‘gagliarda’ – aggiunge il ministro dei Trasporti – e credo che l’abbia costruita bene”.
“Per sempre vota Bossi”. È lo scritta sullo striscione, in verde con il Sole delle Alpi e firmato da MGP, Movimento Giovani Padani, appeso alla rotonda all’ingresso di Gemonio, in provincia di Varese, il paese di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto ieri a 84 anni. Un altro striscione, sempre in colore verde, è stato affisso all’esterno della casa del Senatur e riporta la scritta ‘ Saremo per sempre i tuoi Giovani Padani’.
Umberto Bossi “è stato un gigante per la sua capacità di interpretare l’umore del Nord e le scelte utili alla sua parte politica. Sapeva dialogare e fare sponda. Riusciva a portare in un contesto più largo gli interessi della sua parte di Italia e della sua parte politica. Ho assistito di persona alle tante occasioni di intesa tra lui e Berlusconi che furono decisive, dal 2000 in poi, per convincerlo a fare della Lega un asse importante del centrodestra. Alla sua famiglia e a tutta la Lega rivolgo le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russo intervistato dal Messaggero. “Ho perduto un amico – aggiunge -. Mi ero ripromesso due mesi fa, anche con Salvini, di andarlo a trovare. Ma poi la vita politica è quella che è e non. siamo riusciti a fare quella visita a una persona a cui sono sempre stato molto affezionato. È un cruccio che mi resterà questo del mancato ultimo saluto a Umberto”. “Non è affatto vero” che odiasse Roma, aggiunge La Russa, “il suo mondo era un altro, il Nord, ma aveva capito, e Berlusconi in questo è stato molto bravo, che la guida della nazione è qui. E che una volta abbandonata l’idea della secessione, e dal 2000 lui la abbandonò definitivamente, occorreva fare i conti con Roma, con il Palazzo romano e con questa Capitale. La vedeva come capita ai turisti: forte e bella, ma il Settentrione era la sua ragion d’essere. Tatarella ha avuto una funzione importante su di lui. Gli fece capire che da solo il Nord non bastava e che doveva allearsi con noi”.
“Per me è un colpo al cuore. Umberto Bossi era un avversario politico di una forza e di una umanità che ricorderò per sempre”. Così Pier Luigi Bersani intervistato da Repubblica sulla morte del fondatore della Lega. Hanno vissuto insieme, su sponde opposte, decenni di battaglie politiche. Si sono sempre combattuti e sempre rispettati. “È l’avversario cui ho voluto più bene in vita mia”, dice l’ex segretario del Pd senza nascondere l’emozione. Lo aveva seguito fin dai primi comizi nelle campagne piacentine. Una figura “a metà tra Lenin e Tex Willer”, così lo definì qualche anno fa, per gli 80 anni del Senatùr. Dicendo anche: “È vero che era andato con Berlusconi, ma non si sarebbe mai messo con CasaPound”. “Io l’ho seguito da quando girava con una 1500 scalcagnata a predicare un futuro indipendentista, autonomista – afferma – Chilometri e chilometri bevendo coca-cola. Ero un giovane assessore dell’Emilia-Romagna allora e avevo capito che in quella Lega ancora nascente c’era qualcosa da tenere d’occhio”. “C’era molta autenticità in quelle battaglie, che io ovviamente contrastavo – prosegue -. E ho sofferto quando ho visto l’Umberto venire trattato così male da gente che gli doveva tutto. Negli ultimi anni, alla Camera, ho riconosciuto in lui una vera sofferenza”.
Anche i media internazionali danno spazio nelle versioni online alla notizia della scomparsa di Umberto Bossi, il fondatore della Lega. ‘Le Monde’ sottolineano che “riuscì a trasformare il suo piccolo partito regionale in un attore di primo piano della politica italiana, prima di essere travolto da problemi di salute e da uno scandalo di corruzione”. ‘El Pais’ lo ricorda come “figura trainante del nazionalismo nel nord Italia”, capace di “rivoluzionare la politica del paese negli anni ’90 con un partito anti-establishment che è poi diventato il più vecchio”. “Bossi è stato una delle figure più importanti e al contempo controverse della politica italiana negli ultimi quattro decenni”, sintetizza ‘El Mundo’. Sintetizza invece ‘Spiegel’: “Per anni è stato considerato una figura di spicco della destra nella politica italiana e uno stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. Nel nord Italia, Bossi ha goduto per un certo periodo di notevole successo grazie alle sue critiche al centralismo italiano e alle sue invettive, a volte veementi, contro il Sud”.