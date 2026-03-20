Caso Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”

“Delmastro resta al suo posto? “Sì“. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. “A Delmastro viene contestato di aver preso delle quote in un ristorante con dei soci incensurati e di aver, nel momento in cui ha scoperto che, non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci, aveva dei problemi con la giustizia, venduto quelle quote – ha spiegato – Quello che si può dire a Delmastro è che forse avrebbe dovuto essere più accorto, ma da questo a segnalare una contiguità tra il sottosegretario, che è un signore che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, con ambienti criminali, francamente ce ne passa”. “Le opposizioni ne chiedono le dimissioni? Chiedono anche le mie“, ha aggiunto Meloni scherzando.