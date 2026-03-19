Caso Delmastro, Conte: “Dimissioni immediate”

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, “si deve assolutamente dimettere. Stiamo presentando in queste ore la richiesta di revoca della sua nomina a sottosegretario”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, a margine di un incontro sul referendum all’Università Statale di Milano. Delmastro “è già stato condannato in primo grado per violazione di segreto d’ufficio. È impensabile che un sottosegretario, un membro di governo, costituisca a fine 2024 una società, faccia affari con la figlia appena diciottenne di un prestanome di un clan mafioso, tra l’altro, temutissimo e potentissimo come quello dei Senese, nominandola amministratrice. Dimissioni immediate“, ha aggiunto.

“Faccio un invito a Giorgia Meloni e, se lei non dovesse rispondere, a tutti i giornalisti che in queste ore la intervistano. Questa è la domanda che devono fare: come fa un presidente del Consiglio a tenere ancora al suo posto un sottosegretario alla Giustizia che si è ritrovato a fare gli affari quando bastava semplicemente andare sul web per sapere chi aveva di fronte, con chi stava facendo affari, con chi stava costituendo quella società? È una cosa vergognosa. E il fatto che il presidente del Consiglio possa in queste ore parlare di tutto, della malagiustizia e non della malapolitica la dice lunga sul fatto che questa riforma serve soltanto a schermare i politici dalle inchieste, i vari Delmastro e Santanchè”, ha concluso.