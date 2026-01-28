Maltempo, Meloni a Niscemi: per premier sopralluogo in zone colpite

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Sicilia per un sopralluogo nei territori colpiti dal maltempo nei giorni scorsi. La premier, che lunedì ha riunito il Consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza in Calabria, Sicilia e Sardegna, dando il via libera anche a un primo stanziamento da 100 milioni di euro per rispondere ai danni, è arrivata a Niscemi assieme al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.

La premier ha partecipato a una riunione operativa nel Comune di Niscemi per fare il punto della situazione nella zona colpita da una frana. Meloni arrivata nella cittadina in provincia di Caltanissetta dopo aver sorvolato in elicottero le aree colpite dal maltempo.