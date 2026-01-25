Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 persone

La Protezione civile della regione Sicilia ha disposto a scopo precauzionale l’evacuazione di circa 500 persone dopo che una frana ha interessato l’area del torrente Benefizio nel comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. In particolare – viene spiegato – il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. Circa 70 volontari provenienti dai territori limitrofi, con l’impiego di mezzi pick-up e attrezzature operative, sono attualmente impegnati per le operazioni sul luogo della frana. Inoltre, su disposizione del direttore generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, è in corso il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all’allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati presso il Palazzetto dello Sport ‘Pio La Torre‘.

Direttore Protezione Civile Sicilia si sta recando sui luoghi dell’evento

Il direttore generale Salvo Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Sicilia, Renato Schifani, si sta recando sui luoghi dell’evento per seguire direttamente l’evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. Sul posto sono operativi anche i Vigili del fuoco, il sindaco di Niscemi, i tecnici comunali e i tecnici del Dipartimento regionale della Protezione civile. Sono inoltre in corso, da parte dei tecnici comunali e del DRPC, rilievi e approfondimenti geologici finalizzati a verificare l’eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l’area di Belvedere-Canale e la strada provinciale SP12.