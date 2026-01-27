Frana Niscemi, Schlein: "I 100 mln stanziati dal Governo sono insufficienti, si usi 1 mdl del progetto del Ponte"

Elly Schlein si è recata a Niscemi per un sopralluogo, dove oltre 1.500 persone sono state evacuate a seguito di una frana che ha reso inagibili decine di immobili. “Il nostro pensiero e la nostra vicinanza va a tutti i territori colpiti in questi ultimi giorni dal ciclone Harry: i siciliani, i calabresi, i sardi – ha dichiarato la segretaria Pd ai cronisti – Ci sono 2 miliardi di danni, è insufficiente la cifra di 100 milioni che è stata stanziata. Chiediamo di trovare tutte le risorse che servono per dare risposte immediate a questi territori. Abbiamo proposto noi stessi che venisse immediatamente dirottato 1 miliardo che era stato messo sul progetto del Ponte ma che non potrà essere utilizzato nel 2026 per il blocco della Corte dei conti e di metterlo immediatamente a disposizione per dare risposte ai territori che sono stati colpiti”.

“Naturalmente, siamo pronti come Partito democratico a fare la nostra parte per far avere tutto il supporto necessario a questo territorio – ha proseguito Schlein – Chiedendo che la situazione di Niscemi sia trattata nella sua specificità“. Schlein insiste poi sulla necessità di ragionare più a lungo termine: “Bisogna, in prospettiva, fare molto di più sulla tutela dei nostri territori. Serve un grande piano“. “E naturalmente abbiamo chiesto di sospendere tutti i tributi delle persone e delle imprese che sono coinvolte, non dimentichiamo che questo ciclone si è abbattuto su attività economiche che hanno chiuso: ci sono lavoratori che non stanno lavorando, ci sono agricoltori che hanno avuto danni ingenti”, ha concluso.