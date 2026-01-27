Niscemi, le foto della frana vista dall’alto: evacuate oltre 1500 persone

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana di enormi proporzioni ha causato il crollo di decine di edifici, obbligando l’evacuazione di almeno 1500 persone. In particolare – ha spiegato la Protezione Civile – il movimento franoso ha interessato la strada provinciale SP10, nel tratto di collegamento con il centro abitato, in particolare in prossimità del quartiere Sante Croci, con un cedimento stimato di circa sei metri. Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, hanno concluso il sopralluogo aereo sulle zone della frana. “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela” ha sentenziato Ciciliano appena arrivato al centro operativo comunale. La frana ha reso inagibili decine di immobili, imponendo la creazione di una zona rossa che arriva a 150 metri dall’inizio della “nicchia di distacco”, cioè dalla zona asfaltata non crollata. “Situazione particolarmente complessa dopo un primo sopralluogo che abbiamo fatto e bisogna essere onesti che anche le case integre prospicienti sull’orlo della frana non potranno più essere popolate”, ha concluso Ciciliano. Ecco le foto dall’alto che ritraggono la drammatica situazione.