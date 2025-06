Così il capo della Farnesina ai giornalisti: "Se si vuole si può fare già in questa legislatura"

“Sempre detto che sono favorevole al proporzionale. Se si va nella direzione di una legge elettorale proporzionale, come quella che c’è per l’elezione del sindaco e del presidente di regione non sarei contrario”. Così il ministro Antonio Tajani, rispondendo alle domande sull’ipotesi di una riforma elettorale all’esterno di Montecitorio. “Se ritengo si possa fare in questa legislatura? Se si vuole, si può fare”, risponde Tajani.

