Il Comitato Promotore del Referendum per la Rappresentanza sotto lo slogan “Io voglio scegliere”

Un banchetto per raccogliere le firme necessarie a indire un referendum per abrogare l’attuale legge elettorale. È l’obiettivo del Comitato Promotore del Referendum per la Rappresentanza che sotto lo slogan “Io voglio scegliere” ha allestito per tutta la giornata un presidio davanti alla sede della Rai di Viale Mazzini a Roma. Luogo simbolico per denunciare quella che a detta della presidente del comitato ed ex ministra Elisabetta Trenta sarebbe un tentativo “di silenziarci, non solo da parte della Rai ma anche delle televisioni private e dei giornali. È stato difficilissimo far pubblicare ciascun articolo. Per fortuna abbiamo il mezzo digitale”. “Oggi finalmente abbiamo una piattaforma” prosegue Trenta “che il ministero della Giustizia ha messo a disposizione per tutti coloro che presentano un referendum. C’è un però, se tu non conosci l’esistenza di quella piattaforma non ci vai. I mezzi di informazione così come fanno conoscere i programmi dei candidati devono far conoscere anche le iniziative referendarie”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata