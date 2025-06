Il leader del M5S alla manifestazione per Gaza

Anche i pentastellati al corteo per Gaza a Roma. “Questa è la piazza dell’umanità contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora balbettano”. Così Antonio Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in testa al corteo per Gaza convocato nella capitale. Accanto a lui Schlein, Bonelli e Fratoianni.

