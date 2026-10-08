Gerusalemme, la protesta degli ultraortodossi contro gli arresti dei renitenti alla leva

Nelle scorse ore, centinaia di manifestanti ultraortodossi hanno bloccato le strade di Gerusalemme per protestare contro gli arresti dei renitenti alla leva. Durante la protesta, un uomo è stato investito da un’auto e ha riportato ferite lievi.

I manifestanti hanno bloccato anche una strada principale nel centro di Israele, dove la polizia ha utilizzato granate stordenti per disperdere la folla e ha arrestato due persone.

Il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte degli uomini e delle donne ebrei in Israele. I partiti ultraortodossi, politicamente influenti, hanno ottenuto esenzioni che consentono ai propri seguaci di rinunciare al servizio militare per dedicarsi invece allo studio nei seminari religiosi, ma tali esenzioni sono ora a rischio.

I tribunali hanno chiesto al governo di applicare una legge che ne imponga la coscrizione, ma ciò non è stato ancora pienamente attuato e le proteste scoppiano regolarmente in occasione delle udienze in tribunale e degli arresti.