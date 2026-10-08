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giovedì 8 ottobre 2026

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Gerusalemme, la protesta degli ultraortodossi contro gli arresti dei renitenti alla leva

LaPresse
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Nelle scorse ore, centinaia di manifestanti ultraortodossi hanno bloccato le strade di Gerusalemme per protestare contro gli arresti dei renitenti alla leva. Durante la protesta, un uomo è stato investito da un’auto e ha riportato ferite lievi.
I manifestanti hanno bloccato anche una strada principale nel centro di Israele, dove la polizia ha utilizzato granate stordenti per disperdere la folla e ha arrestato due persone.
Il servizio militare è obbligatorio per la maggior parte degli uomini e delle donne ebrei in Israele. I partiti ultraortodossi, politicamente influenti, hanno ottenuto esenzioni che consentono ai propri seguaci di rinunciare al servizio militare per dedicarsi invece allo studio nei seminari religiosi, ma tali esenzioni sono ora a rischio.
I tribunali hanno chiesto al governo di applicare una legge che ne imponga la coscrizione, ma ciò non è stato ancora pienamente attuato e le proteste scoppiano regolarmente in occasione delle udienze in tribunale e degli arresti.