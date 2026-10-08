Spazio, rientrati sulla Terra gli astronauti missione Crew-12

I quattro astronauti della missione Crew-12, Jessica Meir e Jack Hathaway della Nasa, la francese Sophie Adenot dell’Esa e il russo Andrey Fedyaev della Roscosmos sono tornati sulla Terra dopo una permanenza di quasi otto mesi nella Stazione Spaziale Internazionale. La loro capsula SpaceX è ammarata nell’Oceano Pacifico. Gli astronauti, che hanno dichiarato che sentiranno la mancanza delle straordinarie viste della Terra dallo spazio, erano partiti a febbraio per sostituire l’equipaggio della stazione, rientrato in anticipo a causa di un’evacuazione medica. Dal 2000, la stazione spaziale ha ospitato 298 visitatori provenienti da 26 paesi.