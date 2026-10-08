FI, Occhiuto: "Marina Berlusconi? Mia attività nel partito non è sotto dettatura"

“Io sono fra quelli che incontrano di meno Marina Berlusconi, credo di aver dimostrato il coraggio di dire le cose e quando dico che nel Paese bisogna avere il coraggio di fare le cose senza dettatura, non immagino che la mia attività nel partito debba essere sotto dettatura di qualcuno. Quindi ho grande rispetto di Marina Berlusconi, che rappresenta un riferimento culturale importantissimo per noi, perché porta il nome del fondatore di Forza Italia e peraltro assomiglia moltissimo al padre. Quindi ho veramente rispetto per Marina Berlusconi, ma quello che faccio lo faccio perché lo penso”. Così il governatore della Calabria e vicesegretario di Forza Italia Roberto Occhiuto, a margine della presentazione del suo libro ‘Il coraggio di governare’ a Milano.