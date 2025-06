"Free Gaza from Hamas" e "Calenda non è mio amico" gli striscioni appesi

Presidio fuori dal Teatro Franco Parenti di Milano, dove è in programma a breve l’evento ‘Due popoli, due Stati, un destino’ organizzato da Azione e Iv, contro Carlo Calenda. “Calenda non è mio amico”, si legge in uno striscione. “Free Gaza from Hamas”, è il contenuto di un altro striscione. Sono una trentina i presenti che sventolano bandiere di Israele. Dall’altra parte della strada una breve ma accesa discussione tra alcuni cittadini proprio sulla questione di Gaza. “Calenda dovrebbe prima di tutto mettersi d’accordo con se stesso. Dice di essere amico di Israele e poi chiede sanzioni contro Israele. A me pare che voglia recitare troppe parti in commedia”, commenta Alessandro Litta Modignani, presidente dell’Associazione milanese pro Israele.

