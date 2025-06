Lo ha detto arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione "Due Popoli due Stati un destino"

“Stiamo parlando di una cosa enorme, Palestina e Israele. Vorrei si parlasse di questo. Ecco, sono molto contento ovviamente che siamo in tanti e che ci sia una collaborazione tra Italia Viva, Azione, Più Europa e Sinistra per Israele. Tutti assieme pensiamo che il governo italiano possa fare un po’ di più, di meno è impossibile. Contemporaneamente se uscendo di qui avremo allargato le dimensioni del cuore avremo fatto un’opera a servizio di tutti”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione “Due Popoli due Stati un destino”.

