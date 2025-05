Il governatore: "Crediamo tantissimo negli eventi legati allo sport"

“Siamo molto felici di ospitare il 25esimo Open d’Italia disabili che si svolgerà al Conero Golf Club di Sirolo (Ancona), dal 31 maggio al 1° giugno. Un accordo che viene svolto in tre anni. Questa è un’occasione di crescita. Soprattutto la possibilità di legare, per tre anni consecutivi, il golf con il nostro territorio. Lo facciamo cercando di garantire la migliore accoglienza possibile e cercando di promuovere la bellezza e l’adeguatezza delle nostre strutture, del nostro paesaggio e della nostra eno-gastronomia. Un’opportunità che gli atleti, i responsabili della Federazione e i loro accompagnatori potranno cogliere”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante la presentazione del 25esimo Open d’Italia disabili che si svolgerà al Conero Golf Club di Sirolo (Ancona), per il secondo anni, dal 31 maggio al 1° giugno. La gara è aperta ai giocatori di tutte le categorie di disabilità, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54 e in possesso di un Access Pass o di un WR4GD Pass. I partecipanti si sfideranno in un formato pan-disabilità su due giri da 18 buche. In palio anche il titolo di campione italiano. “Poi c’è un impatto indiretto: sappiamo benissimo che un evento come questo ha un rimbalzo mediatico, digitale e sulla stampa molto importante e che potrà testimoniare la bellezza della nostra terra. Noi crediamo tantissimo in eventi che sono legati allo sport e che legano lo sport a de-stagionalizzare il turismo”, ha aggiunto Acquaroli.

