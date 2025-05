Si terrà dal 31 maggio al 1° giugno. Cristiano Cerchiai: "Momento di assoluta importanza"

“Questa manifestazione rappresenta, per il golf nazionale e internazionale, un momento di assoluta importanza. Il golf per le persone affette da disabilità è uno di quegli obiettivi su cui noi, come federazione, puntiamo molto”. Lo ha detto a margine della conferenza conferenza stampa nella sede della Regione Marche il presidente della Federazione italiana golf, Cristiano Cerchiai, che ha aggiunto: “Abbiamo sviluppato dei programmi di crescita di tutto il movimento paralimpico”. La Regione Marche infatti ospiterà per il secondo anno il 25° Open d’Italia disabili che si svolgerà al Conero Golf Club di Sirolo dal 31 maggio al 1° giugno. La gara è aperta ai giocatori di tutte le categorie di disabilità, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54 e in possesso di un Access Pass o di un WR4GD Pass. I partecipanti si sfideranno in un formato pan-disabilità su due giri da 18 buche. In palio anche il titolo di campione italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata