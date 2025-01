La senatrice a vita intervistata a Tg2Post

“Provo un grande affetto, quasi un affetto da sorella maggiore nei confronti del presidente (Sergio Mattarella ndr)”. Così la senatrice a vita Liliana Segre intervistata a Tg2Post per i 10 anni di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica.”Penso sia una grande fortuna per il popolo italiano avere un presidente così – aggiunge – che sia uno statista, un uomo politico che non fa mai la politica urlata e un uomo soprattutto con una grande umanità e una grande capacità di capire i problemi dell’Italia”

Segre: “Impegno contro odio e razzismo finché vivo”

“Ci tenevo a lasciare un segno del mio passaggio al Senato e spero di averlo lasciato con la mia commissione”. Così la senatrice a vita Liliana Segre, intervistata a Tg2 Post.”E’ una commissione che si intitola contro l’odio, contro il razzismo, contro l’antisemitismo – aggiunge -. E spero con grande umiltà e grande modestia, perché non ho un passato politico, di portarla avanti finché vivo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata