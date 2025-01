La premier in Arabia Saudita: "I nostri Paesi hanno interesse a stringere rapporti strategici"

È terminata la visita in Arabia Saudita della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Pur comprendendo la questione che viene posta dagli Usa sui dazi credo che però il dialogo e una soluzione equilibrata e bilanciata sia il modo per affrontarla. Quindi farò tutto quello che posso per trovare delle soluzioni insieme all’amministrazione americana” ha detto la premier in un punto stampa, rispondendo a una domanda sui dazi nei confronti dell’Europa minacciati dal presidente statunitense Donald Trump.

Meloni: “Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici”

“Italia e Arabia Saudita hanno interesse a stringere rapporti strategici” su varie materie. Così la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita. “L’Arabia Saudita è un attore di primo piano. Era molto importante questa visita. Ma non si tratta semplicemente di visite di cortesia. Sono occasioni che ci consentono di lavorare per risultati concreti per l’Italia, nello specifico, la scelta qui in Arabia Saudita è stata quella di elevare il livello della nostra collaborazione al paternariato strategico, significa un consiglio che si riunisce periodicamente, fa stato degli avanzamenti del lavoro comune sulle materie prioritarie che vengono individuate, che sono ovviamente la Cooperazione in materia energetica, in materia di difesa sull’impulso agli investimenti reciproci fino ai temi legati all’archeologia. È l’inizio di un lavoro e di una fase che considero nuova nella cooperazione strategica”, ha aggiunto.

Meloni: “Arabia Saudita attore chiave, normalizzare rapporti con Israele”

“L’Arabia Saudita è un attore chiave sull’ipotesi alla quale noi lavoriamo, ovvero di una normalizzazione della questione mediorientale con la soluzione dei due Stati, il tema della una normalizzazione di tra Arabia Saudita e Israele è una questione chiave, è una delle questione che che può facilitare questo percorso” sottolinea la presidente del Consiglio, in riferimento al ruolo che i sauditi possono giocare nella crisi mediorientale.

Meloni: “Nessuna contraddizione su Arabia rispetto al passato”

“L’opposizione mi rinfaccia qualsiasi cosa ma non c’è contraddizione fra quello che dicevo ieri e quello che faccio oggi” le parole di Giorgia Meloni in un punto stampa al termine della sua visita in Arabia Saudita. “Italia e Arabia Saudita sono due Nazioni che hanno interesse a stringere accordi strategici in materia come l’energia, il rapporto con l’Africa come la difesa, come gli investimenti, completamente altro tema che io posto in passato è la questione eventualmente di chi dovesse favorire attività di proselitismo in Europa, su questo io non ho cambiato idea, ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo nel lavoro che abbiamo fatto in questi giorni”, ha aggiunto.

Meloni: “Costo petrolio può essere elemento per pressione pace giusta in Ucraina”

“Sicuramente il tema del costo del petrolio, come dice il presidente Trump, può essere uno degli elementi di pressione e penso che in generale per quello che riguarda il conflitto in Ucraina tutto quello che può spingere la Russia a sedersi al tavolo sia interessante. Dopodiché il prezzo del petrolio è una materia molto complessa e quindi non direi che è una proposta già concreta. Penso che siamo a livello delle interlocuzioni ma che sia interessante affrontare tutte le interlocuzioni che possono portare a facilitare il percorso verso una pace giusta” conclude la leader del governo italiano.

