“Se ho sentito Conte dopo l’assoluzione? Sinceramente a me di Conte ‘lo smemorato’ interessa poco. Gli faccio gli auguri di Natale. Non auguro il male a nessuno. Non sono abituato a fuggire davanti alle mie responsabilità a differenza di altri. Se faccio una cosa, ci metto la faccia e non sono abituato a cercare capri espiatori e colpevoli ”, lo ha detto il segretario della Lega e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine dell’incontro con i sostenitori a Largo di Torre Argentina, a Roma, all’indomani della sentenza di assoluzione nel processo Open Arms. “Essere assolti, perché il fatto non sussiste significa che, per tre anni, intellettuali di sinistra hanno scritto sciocchezze. È una bellissima giornata. Giorgia Meloni? È stata tra le prime persone a chiamarmi e devo dire ho ricevuto anche molti messaggi di solidarietà da politici di sinistra. Sindaci, governatori, parlamentari, ex ministri” ha aggiunto.

