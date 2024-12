La segretaria dem e il presidente dei Cinque Stelle hanno replicato in Aula alla presidente del Consiglio

Sono arrivate le repliche dell’opposizione alle parole della premier Giorgia Meloni che stamattina ha fatto le sue comunicazioni in Aula prima del Consiglio europeo del 19 dicembre prossimo. All’attacco Giuseppe Conte ed Elly Schlein che hanno risposto su diversi punti alla premier.

Conte: “In Ucraina non proponiamo resa ma basta baratro guerra”

“Non abbiamo mai proposto una resa dell’Ucraina”, ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, durante la replica in Aula alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni.”Ma la verità è che questo baratro della terza guerra mondiale non fa bene all’Europa e non fa bene all’Ucraina, stanca di combattere una guerra per procura della Nato”.

Conte: “Noi da anni ci tagliamo stipendi per 100 mln”

“Meloni dice che non accetta lezioni dal Movimento 5 Stelle. Ma lo sa cosa facciamo noi da anni? 100 milioni, tagliandoci gli stipendi, li restituiamo alla collettività”, ha dichiarato Conte che ha poi proseguito: da Meloni “cuore puro e servilismo per i potenti”, “ha messo in sicurezza una categoria: quella dei politici”. L’ex premier si è poi rivolto alla maggioranza: “avete provato a raddoppiare finanziamenti a partiti politici, eravate in buona compagnia”. “Il vostro obiettivo non è combattere le diseguaglianze nel paese ma combattere in Consiglio dei ministri rispetto a ministri e sottosegretari. È una vergogna quella proposta di più 7000 euro al mese”.

Inevitabile un passaggio sull’accordo con l’Albania per i migranti. “La declamata via italiana su immigrazione ci lascia soli come paese di primo approdo”, ha detto Conte che rivolgendosi alla premier ha aggiunto: “Non sia tignosa come ha detto ad Atreju: prenda gli agenti da centro migranti in Albania e li porti in Italia. Gli italiani chiedono sicurezza”.

Schlein: “Meloni, scenda dal ring, Parlamento è luogo serio”

“Faccio una premessa, presidente Meloni scenda dal ring perché questo è un luogo serio. Capisco la necessità di cercare un nemico al giorno ma questo è il Parlamento”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo in dichiarazione di voto nell’aula della Camera dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni. Schlein, reduce dal recente viaggio in Albania, ha parlato della sua esperienza in Aula: “Io sono stata nei centri in Albania, le ho portato le foto se vorrà farle vedere ai colleghi del Consiglio europeo. Sono centri vuoti, avete buttato 800milioni di euro. Chissà se le porterà queste foto, perché l’unica deterrenza del modello Albania è a prendere lei sul serio”, ha tuonato la leader dem. “Ha detto che i centri in Albania funzioneranno. Ci ha messo un po’, Presidente, ma la ringrazio di aver ammesso che oggi non funzionano, sono il clamoroso fallimento della sua propaganda”, ha aggiunto Schlein.

Da un lato ‘favoloso mondo Ameloni’, dall’altro realtà numeri

“Da un lato c’è ‘il favoloso mondo di Ameloni‘, quello della propaganda che ogni giorno vi raccontate, andata in scena ad Atreju, dall’altro la realtà, quella testarda dei numeri”, ha dichiarato ancora Schlein che ha colto l’occasione per ironizzare sull’assenza in aula dei deputati leghisti: “Voglio salutare il ritorno dei colleghi della Lega che questa mattina non c’erano. Qualcuno di loro ha detto che è stato per i treni, beh…sanno con chi prendersela: con il peggior ministro dei trasporti della storia”, ha dichiarato la dem.

