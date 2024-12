La segretaria del Pd all'assemblea nazionale del partito: "Manovra? Aumentano stipendi ministri e bloccano salario minimo"

“Giorgia Meloni vive in una dimensione parallela, ad Atreju va in scena ‘il favoloso mondo di Ameloni‘ in questi giorni, con tanto di card che dicono che va tutto bene. Poi, però, c’è la realtà”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein aprendo l’assemblea nazionale del partito. “Non siamo nel regno di fantasia, più che il coraggio di Atreju è il dilagare del vostro nulla“, ha aggiunto.

“Mentre con una mano aumentano gli stipendi ai ministri, con l’altra bloccano il salario minimo. Che non si dica che questo Governo non sa scegliere le priorità…” ha sottolineato la leader dem a proposito della Legge di Bilancio presentata dal governo.

“Sull’autonomia il governo si fermi e chieda scusa”

Dopo l’ok della Cassazione al referendum abrogativo dell’autonomia differenziata “noi siamo pronti ad andare avanti a portare il Paese al voto. È il Governo che dovrebbe fermarsi, bloccare le intese e chiedere scusa” ha evidenziato la segretaria del Partito Democratico.

Appello alle altre opposizioni

“Unità è anche la parola chiave del nostro percorso di costruzione di un campo progressista. So che la politica ha i propri tempi e i tempi devono maturare. Essere primo partito ci impone maggiore generosità, ma non possiamo pensare di passare quest’anno a farsi ognuno gli affari propri e rinviare il dibattito alle prossime politiche. Continuiamo a coltivare battaglie comuni, perché siamo più forti” le parole di Schlein.

