“Siamo davanti al centro di Gjader in Albania, un centro vuoto che rimarrà vuoto perché è un accordo quello con l’Albania che viola i diritti fondamentali delle persone e le leggi italiane ed europee. Giorgia Meloni metta la faccia su questo flop clamoroso, fatto a spese degli italiani ottocento milioni che si potevano utilizzare per creare cinquantamila nuovi posti di asilo nido o per pagare infermieri e insegnanti”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in missione in Albania.

