Durante l'intervento della premier che precede il Consiglio europeo, erano presenti solo gli onorevoli Laura Ravetto, Stefano Candiani e Mirko Carloni

Pochi i leghisti in aula questa mattina alla Camera per le comunicazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 dicembre. Durante l’esposizione della premier erano presenti solo gli onorevoli Laura Ravetto, Stefano Candiani e Mirko Carloni. Pochi i deputati del Carroccio anche durante la discussione generale ancora in corso a Montecitorio. Fonti parlamentari della Lega fanno sapere che molti erano impegnati nella sessione di bilancio mentre altri risultano in viaggio. In una nota, il partito di Matteo Salvini fa sapere comunque che “la Lega voterà compatta e con convinzione, come sempre, la risoluzione del centrodestra per confermare pieno sostegno a Giorgia Meloni in occasione del Consiglio europeo del 19 dicembre”.

La premier: “Io in ritardo in macchina, ma sindaco Roma non leghista”

“Sono arrivata in ritardo anche io e vengo in macchina, e il sindaco di Roma non è della Lega”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in Aula alla Camera nel corso della replica sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, rispondendo ad Angelo Bonelli che aveva ironizzato sulle tante assenze tra le file della Lega dando la colpa al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e ai treni in ritardo.

Meloni a opposizioni: “Lega non ha scritto lettere contro Fitto”

“Ho detto che siamo felici perché abbiamo la vicepresidenza della Commissione Ue, che ad esempio nella scorsa legislatura non avevamo. Non so perché questo vi dia tanto fastidio”, ha detto la premier nel corso della replica sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo. A questo punto dai banchi delle opposizioni si sono alzate urla “alla Lega dà fastidio, ai suoi alleati che non l’hanno votato”. La premier ha replicato: “La Lega però non ha scritto lettere per chiedere di togliere all’Italia la vicepresidenza. Sappiamo chi è stato con l’Italia e chi non lo è stato in questa vicenda”.

Salvini: “Assenze leghisti per Meloni in aula? Polemiche inventate”

“Le assenze di molti leghisti nell’aula della Camera durante le comunicazioni di Giorgia Meloni? Stiamo lavorando alla legge di bilancio. Non esistono polemiche inventate dal nulla”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine del sopralluogo del nuovo tratto di pista ciclabile di Porta Pia. “I deputati in ritardo per colpa dei treni? Ragazzi, facciamo domande serie. Trenitalia ha dato i dati. Stiamo tutti lavorando, quindi non fatemi commentare polemiche che non esistono” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

