Sergio Mattarella difende il diritto d’asilo nel suo intervento davanti agli ambasciatori e le ambasciatrici d’Italia. “La stabilità di un posizionamento la rinveniamo – come ho appena richiamato – nei principi definiti dalla Costituzione, agli articoli 10 e 11. Diritto di asilo per lo straniero cui venga impedito nel suo Paese l’esercito delle libertà democratiche, ripudio della guerra, perseguimento di pace e giustizia tra le nazioni anche attraverso limitazioni alla sovranità, in condizioni di parità con gli altri Stati. Di qui l’integrazione d’Europa, le Convenzioni internazionali, di qui le Corti di giustizia che ne sono derivate, a tutela dell’applicazione degli ordinamenti”, ha detto il presidente della Repubblica intervenendo alla XVII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.

