“Il regime di Assad mi pare non esiste più, sembra difficile ci sia ora una reazione, ci sarebbe stata prima. Non c’è stata dalla Russia, dall’Iran, non si è vista neanche Hezbollah”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti alla Farnesina. “Credo che la sconfitta del regime sia chiara. Vediamo cosa succederà adesso, per noi è importante l’unità della Siria“, ha aggiunto.

