Russia-Cina, Putin: "Alleanza non è diretta contro nessuno"

L’alleanza tra Russia e Cina non è diretta “contro nessuno”, ma “alla causa della pace e della prosperità universale”. Così il presidente russo Putin, in un videomessaggio prima della sua visita a Pechino. Le relazioni tra Russia e Cina sono caratterizzate da “un clima di reciproca comprensione e fiducia, nella volontà di cooperare su basi di reciproco vantaggio e parità, di impegnarsi in un dialogo rispettoso e di sostenersi a vicenda su questioni che riguardano gli interessi fondamentali dei due Paesi, compresa la tutela della sovranità e dell’unità nazionale”. La visita ufficiale di Putin a Pechino si terrà oggi e domani 20 maggio. I due leader discuteranno le questioni più importanti e delicate delle relazioni bilaterali, compresa la cooperazione nell’approvvigionamento di idrocarburi.