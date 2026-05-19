Londra, re Carlo e la regina Camilla al Chelsea Flower Show: l'incontro con Beckham

Lunedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato il rinomato Chelsea Flower Show di Londra. Il re è un mecenate della Royal Horticultural Society, che organizza l’evento annuale nella capitale britannica. Durante la sua visita, il monarca ha incontrato il calciatore Sir David Beckham e i famosi orticoltori e presentatori televisivi Alan Titchmarsh e Frances Tophill in un cottage rustico ispirato a Highgrove House. Tra le installazioni creative anche una gigantesca statua in legno di una donna sdraiata su un fianco, che rappresenta Madre Natura, creata dalla Campagna per la protezione dell’Inghilterra rurale.