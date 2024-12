L'annuncio trasmesso dalla tv pubblica siriana: "Il tiranno è caduto, inizia una nuova era"

Nella notte il governo siriano è caduto: le forze antigovernative hanno rovesciato il potere di Assad. L’esercito regolare ha abbandonato il Paese dopo che i ribelli sono entrati a Damasco, annunciando la fuga di Bashar Assad.

Il capo di un osservatorio di guerra dell’opposizione siriana ha affermato che il presidente Bashar Assad aveva lasciato il paese per una località non rivelata, fuggendo prima degli insorti che hanno affermato di essere entrati a Damasco in seguito alla rapida avanzata attraverso il Paese. Il primo ministro siriano Mohammed Ghazi Jalali ha affermato che il governo era pronto a “tendere la mano” all’opposizione e a trasferire le sue funzioni a un governo di transizione.

“Sono a casa mia e non me ne sono andato, e questo perché appartengo a questo Paese”, ha affermato Jalili in una dichiarazione video. Ha aggiunto che sarebbe andato in ufficio per continuare a lavorare e ha invitato i cittadini siriani a non deturpare la proprietà pubblica.

Rami Abdurrahman dell’Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato all’Associated Press che Assad ha preso un volo domenica da Damasco.

In soli tre giorni, i combattenti dell’opposizione hanno conquistato la seconda città più grande della Siria, Aleppo, dopo il sorprendente crollo delle forze governative fedeli al presidente Bashar al-Assad.

A guidare l’offensiva Abu Mohammed al-Golani, che è a capo di Hayat Tahrir al-Sham (HTS), un gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente in Siria.

Ribelli annunciano caduta Assad alla tv pubblica

In un video trasmesso dalla tv pubblica siriana, i ribelli che nella notte hanno preso il potere, hanno annunciato la caduta di Bashar al-Assad, dichiarando la Siria ‘libera dalla tirannia dopo 50 anni‘.

“La città di Damasco è stata liberata“, ha detto un uomo, vestito in abiti civili, come riferisce al Jazeera.”Il tiranno Bashar al Assad è stato rovesciato. Tutti i prigionieri sono stati rilasciati dalla prigione di Damasco. Auguriamo a tutti i nostri combattenti e cittadini di preservare e mantenere la proprietà dello stato siriano. Lunga vita alla Siria”.

Le forze antigovernative hanno condiviso un video spiegando che è stato girato dai suoi combattenti dalla base aerea strategica di Mezzeh nella capitale siriana.

Assad ha lasciato Damasco diretto in Russia

Un alto funzionario israeliano ha detto al sito di informazione Walla che Bashar Assad ha lasciato Damasco ieri intorno a mezzanotte ed è volato alla base russa di Hamimim in Siria con l’intenzione di proseguire da lì per Mosca. A questo punto non vi è alcuna indicazione che abbia lasciato la Siria. Un funzionario americano ha detto a Walla che gli Stati Uniti hanno riconosciuto che Assad aveva lasciato Damasco la notte scorsa e si stava dirigendo verso la capitale della Russia.

Ribelli invitato sfollati a rientrare dall’estero

I ribelli che nella notte hanno preso il potere in Siria, hanno invitato gli sfollati all’estero a rientrare nel Paese. “Dopo una tirannia di 50 anni”, annunciano i ribelli, “in Siria inizia una nuova era”. Abu Mohammed al-Golani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, che rappresenta il più grande gruppo di insorti, ha proibito ai suoi combattenti di aprire il fuoco in aria nella capitale Damasco.

Al-Golani ha inoltre invitato i cittadini a “restare lontani dalle istituzioni fino al passaggio ufficiale di consegne“.

Ribelli in prigione militare di Sednaya

Nella notte, le forze antigovernative che hanno determinato la caduta di Bashar al-Assad in Siria sono entrate nel carcere militare di Sednaya, dove durante gli anni di Assad al potere, venivano rinchiusi gli oppositori. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha riferito che “le porte della prigione di Sednaya, nota come ‘mattatoio umano’, sono state aperte per migliaia di detenuti che sono stati imprigionati dall’apparato di sicurezza durante tutto il governo del regime”.

Iraq chiude frontiere con il paese

L’Iraq ha dichiarato di aver messo in sicurezza il suo valico di frontiera con la Siria dopo il rovesciamento del governo di al-Assad. Lo riporta al Jazeera. Il valico di Al-Qaim è “completamente chiuso e il confine iracheno è assicurato“, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale irachena.

Tajani: “Seguo situazione con preoccupata attenzione”

“Seguo con preoccupata attenzione l’evoluzione della situazione in Siria. In contatto costante con la nostra ambasciata a Damasco e con Palazzo Chigi.Alle 1030 ho convocato riunione di emergenza alla Farnesina”. Così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

