Global Sumud Flotilla, Israele intercetta imbarcazioni in rotta verso Gaza: il video

La Marina israeliana ha intercettato nelle acque internazionali al largo di Cipro la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Più di 50 navi sono partite dal porto di Marmaris, in Turchia, la scorsa settimana in quella che gli organizzatori hanno descritto come l’ultima tappa del loro viaggio pianificato verso le coste di Gaza. Nelle immagini gli attivisti alzano le mani mentre un’imbarcazione con a bordo truppe israeliane si avvicina. Altri video mostrano le forze israeliane a bordo di motoscafi che si avvicinano e intimano agli attivisti di spostarsi nella parte anteriore dell’imbarcazione. Secondo il localizzatore della Global Sumud Flotilla, almeno 31 imbarcazioni sono state intercettate lunedì sera.