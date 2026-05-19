Napoli, estorsioni a imprenditori e commercianti: il video degli spari sulla serranda di un negozio

Maxi blitz anticamorra nel Napoletano. Arrestate ad Afragola 26 persone, ritenute legate a un’articolazione del clan Moccia. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto 23 custodie cautelari in carcere e 3 divieti di dimora. Tra le accuse contestate agli indagati, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, estorsione e ricettazione. Il gruppo capeggiato dai Panzarottari, articolazione del clan Moccia, avrebbe realizzato estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, ricorrendo anche ad atti intimidatori con l’uso di armi ed avrebbe altresì gestito una fiorente piazza di spaccio, con la vendita al dettaglio di droga. Elementi di spicco del gruppo, benché detenuti, avrebbero continuato ad impartire dal carcere direttive ai propri complici mediante l’indebito utilizzo di telefoni cellulari.