Bolivia, scontri tra polizia e dimostranti alla manifestazione contro il governo

Lunedì i sostenitori dell’ex presidente boliviano Evo Morales sono scesi in piazza a La Paz contro le politiche economiche del governo. Le forze di sicurezza hanno usato gas lacrimogeni sui dimostranti che chiedevano le dimissioni del presidente Rodrigo Paz dopo appena sei mesi dal suo mandato. Le manifestazioni e i blocchi stradali iniziati più di due settimane fa sono diventati la sfida più grande per il presidente, primo leader conservatore della Bolivia dopo quasi due decenni di governo socialista.