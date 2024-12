Durante il Consiglio Ue dei Trasporti, il vicepremier ha nuovamente attaccato il presidente francese

“Preoccupa il blocco dell’economia in Germania e lo stallo in Francia. Per quanto riguarda i problemi francesi, però, citofonare a Macron: sta raccogliendo i frutti della confusione seminata in questi anni.” Lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini a margine del Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles.

Nei giorni scorsi, Salvini aveva già criticato duramente il Presidente francese commentando le dimissioni del primo ministro. “Barnier ha presentato una Legge di Bilancio in stile Monti, inutile per la Francia e dannosa per i francesi. La crisi di fiducia è il risultato di sette anni di governo arrogante di Macron, che ha impoverito e ferito il suo popolo,” aveva affermato Salvini, concludendo: “Gli amici Le Pen e Bardella hanno scelto un atto d’amore per il proprio Paese.”

