Le parole del vicepremier leghista alla vigilia della sentenza sui trattenimenti nei Cpr in Albania

“Un intervento in campo politico di organismi giudiziari sarebbe un problema per l’Italia, non per Salvini o per la politica. Farebbero un danno all’Italia“. Così il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un’udienza al tribunale di Roma dove è stato ascoltato come parte offesa per il reato di diffamazione, rispondendo a una domanda sulla sentenza della Cassazione che domani deciderà sui trattenimenti dei migranti nei Cpr in Albania.

“Non entro nel merito della decisione che prenderà la Cassazione. Ritengo che il governo italiano abbia non il diritto ma il dovere di limitare gli ingressi illegali nel Paese, di accelerare le pratiche di espulsione come fanno tutti gli altri Paesi”, ha detto ancora Salvini.

