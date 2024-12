“L’Italia è tornata a correre, lo dicono i dati macroeconomici, la crescita del Pil, i numeri eccezionali sull’occupazione mai così alta dai tempi dell’Unità d’Italia, la ritrovata fiducia degli investitori, la performance del nostro export che ci ha permesso di diventare per la prima volta la quarta nazione esportatrice al mondo. E ricordate quando in campagna elettorale la sinistra e i grandi giornali dicevano che con il centrodestra al governo l’Italia sarebbe andata in default, che saremmo stati sommersi dallo spread, che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani, che non avremmo realizzato il Pnrr e che anzi avremmo perso le risorse. Tutte bugie. Spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità della nostra determinazione e dall’impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo”. Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, in videocollegamento con l’assemblea di Noi moderati.

