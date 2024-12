La presidente del Consiglio in videocollegamento con l'assemblea di Noi moderati. Salvini: "Arriveremo al 2027"

La premier Giorgia Meloni rivendica la concretezza dell’esecutivo da lei guidato rispondendo a chi li accusa di portare avanti provvedimenti lontani dai bisogni reali. “Un giorno sì e l’altro anche veniamo accusati dalla sinistra di essere ideologici, di portare avanti provvedimenti lontani dal mondo e dalla realtà. A me pare esattamente il contrario”, ha dichiarato la presidente del Consiglio in videocollegamento con l’assemblea di Noi moderati.

“A me pare che l’ideologia, i pregiudizi, gli schemi obsoleti siano di stanza da qualche altra parte. A noi invece piace approfondire le questioni, anche quelle più spinose, anche quelle all’apparenza troppo difficili da affrontare, anche quelle dalle quali in passato gli altri sono scappati, valutare le opzioni possibili e tentare di scegliere quella che è più efficace o che si ritiene la più efficace. c’è il rischio di sbagliare? Certo. Però io penso che una politica senza coraggio, senza determinazione, senza la capacità di osare in fondo non sia politica. È sopravvivenza, amministrazione del potere, gestione dell’ordinario, tutte cose che non ci interessano, però, e che lasciamo volentieri ad altri”, ha aggiunto l’inquilina di Palazzo Chigi.

Vogliamo fare riforme e scardinare rendite di posizione

La premier ha poi rilanciato. “Noi vogliamo affrontare i problemi della nostra nazione, fare le riforme che l’Italia aspetta da sempre, quelle riforme che non sono mai diventate realtà, vogliamo scardinare quelle rendite di posizione che impediscono alle nostre migliori energie di liberare il loro potenziale, vogliamo costruire una visione di sviluppo e di crescita di medio e lungo periodo per questa nazione, vogliamo una strategia per questa nazione, tutti obiettivi che solo il centrodestra ha la possibilità di raggiungere”.

In coalizione identità forze diverse ci rende coesi

Dopo le ultime frizioni in maggioranza, Meloni ci ha tenuto a sottolineare che la “coalizione è composta sì da forze politiche diverse”, ognuna con “la sua identità e la sua storia, che sono un valore aggiunto”. “E ciò che ci rende forti e coesi è la volontà, la voglia di stare insieme, che è quello che ci consente di fare sempre sintesi, di trovare un punto di incontro”, ha continuato Meloni. “Possiamo farlo perché siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo, perché crediamo negli stessi valori di riferimento, perché abbiamo idee compatibili, perché intendiamo portare avanti fondamentalmente gli stessi progetti, è tutto questo che ci ha permesso in questi primi due anni di governo di raggiungere risultati inaspettati, di invertire quel declino al quale l’Italia sembrava ormai destinata”, ha detto ancora la premier.

Con noi Italia tornata a correre, bugie sinistra spazzate via

“L’Italia è tornata a correre, lo dicono i dati macroeconomici, la crescita del Pil, i numeri eccezionali sull’occupazione mai così alta dai tempi dell’Unità d’Italia, la ritrovata fiducia degli investitori, la performance del nostro export che ci ha permesso di diventare per la prima volta la quarta nazione esportatrice al mondo. E ricordate quando in campagna elettorale la sinistra e i grandi giornali dicevano che con il centrodestra al governo l’Italia sarebbe andata in default, che saremmo stati sommersi dallo spread, che avremmo messo a rischio i risparmi degli italiani, che non avremmo realizzato il Pnrr e che anzi avremmo perso le risorse. Tutte bugie. Spazzate via dalla realtà e dalla concretezza del nostro lavoro, dalla solidità della nostra determinazione e dall’impegno che ogni giorno mettiamo in quello che facciamo”.

Salvini: “Il Governo arriverà a 2027”

“Questo è un governo in cui credo e che arriverà sicuramente fino al 2027, nonostante capiti il voto contrario su questo o quell’emendamento”,

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata