Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset, risponde con una battuta ai cronisti che lo attendevano all’esterno del Senato per l’evento ‘Editoria e media nell’era digitale’. “Qual è la soluzione alla questione del canone Rai? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere!”. “Cosa ne pensa della soluzione del tetto alle pubblicità? Non penso”, ribadisce scherzando Confalonieri, che poi ripete la stessa battuta anche all’interno del Senato stesso: “Che ne penso del canone? Non penso, non posso pensare, dai!”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata