Dopo l’eliminazione della figura del Garante ricoperta dal fondatore Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle dovrebbe cambiare nome e simbolo? “È più utile, anche per chi vuole portare avanti una sua iniziativa politica, creare un nuovo nome, un nuovo logo, una nuova serie di principi e regole. È giusto così. Se si vuole portare avanti un’iniziativa sul lungo termine è meglio che abbia un nome e un’identità che sia più confacente a quello che uno vuole portare avanti nella vita”. Così Davide Casaleggio, il figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto, alla presentazione del suo libro a Roma, parla delle polemiche che stanno investendo il leader pentastellato Giuseppe Conte dopo la costituente. “Altrimenti è come fare la Coca-Cola blu, non ha senso”, aggiunge.

