Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita al Museo Egizio per le celebrazioni del bicentenario del complesso museale. Ad accoglierlo Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, e Stefano Lo Russo, sindaco della città di Torino. Questo è il secondo appuntamento della giornata per il Capo dello Stato nel capoluogo torinese, dopo quello della visita alla Fondazione Einaudi per i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. Il Presidente Mattarella poi presenzierà nel pomeriggio alla cerimonia d’apertura della 41/a Assemblea dell’Anci dal titolo “Facciamo l’Italia, giorno per giorno” che si terrà presso Lingotto Fiere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata