La premier a margine del G20: "In Umbria ricostruzioni surreali, sempre sostenuto Tesei"

All’indomani della doppia sconfitta nelle elezioni regionali in Umbria ed Emilia Romagna, la premier Giorgia Meloni ha commentato l’esito delle urne in un punto stampa a Rio de Janeiro a margine del G20. “Penso che bisogna sempre accettare e ascoltare quello che dicono i cittadini, che comunque in questi due anni hanno premiato il centrodestra alle politiche, alle europee e in 11 elezioni tra Regioni e Province autonome su 14. Sono ancora molto ottimista, ma bisogna interrogarsi”, ha dichiarato la presidente del Consiglio che poi aggiunge: “Non vincere sempre penso possa aiutare a mantenere i piedi per terra”.

In Umbria surreali ricostruzioni, sempre sostenuto Tesei

“I cittadini hanno sempre ragione, io sono dispiaciuta dal risultato, particolarmente dalla mancata riconferma in Umbria”, ha sottolineato la premier che ha poi aggiunto: “Voglio fare gli auguri di buon lavoro ai presidenti eletti, voglio ringraziare Elena Ugolini e Donatella Tesei per il lavoro fatto. Ho letto ricostruzioni abbastanza surreali, io ho sostenuto e rivendico la candidatura di Donatella Tesei”.

