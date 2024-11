Elly Schlein festeggia la vittoria del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. “Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante quella di Michele de Pascale. Michele de Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia Romagna. Grazie, per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale”, ha detto la segretaria del Pd parlando al comitato elettorale di De Pascale a Bologna.

