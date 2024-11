Vincono Michele de Pascale e Stefania Proietti

I risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Umbria. In Emilia-Romagna ha vinto il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, sindaco di Ravenna. Vittoria del centrosinistra anche in Umbria, dove la sindaca di Assisi, Stefania Proietti, ha battuto la governatrice uscente Donatella Tesei.

Seguite questa pagina per gli aggiornamenti su exit poll e risultati in diretta.

IN AGGIORNAMENTO

18:39 Proietti: “È vittoria dei cittadini, grazie ai partiti e ai leader”

“L’Umbria è tornata in mano agli umbri“. Queste le prime parole di Stefania Proietti, neoeletta alla guida della Regione Umbria per il centrosinistra. “Ringrazio il Pd, il M5S, Avs e liste civiche, grazie ai leader nazionali”, ha ribadito. “Non è vittoria mia ma dei cittadini umbri“, ha aggiunto sottolineando che la Regione “va amministrata con la partecipazione”.

19:18 Conte a Proietti: “Vittoria strepitosa, costituente M5S mi blocca a Roma”

“Vittoria strepitosa, le promesse last minute del centrodestra non hanno ingannato gli umbri. Nessun dubbio fossi tu la candidata migliore”. Queste le parole del presidente M5S Giuseppe Conte in una chiamata di congratulazioni per la vittoria a Stefania Proietti. “Stiamo preparando Nova, siamo in dirittura d’arrivo – aggiunge – non riesco a raggiungerti per festeggiare e ad abbracciarti, la costituente” del M5S “mi blocca a Roma”.

19:13 Meloni: “Buon lavoro Proietti e de Pascale, ora collaborazione”

“Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

18:58 Renzi: “Il centrosinistra diviso perde e unito vince”

“Complimenti a Michele De Pascale e a Stefania Proietti. Il centrosinistra unito vince. Il centrosinistra diviso perde. Lo dice la matematica da sempre, lo conferma la politica oggi”, ha scritto sui social il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

18:30 Umbria, IV proiezione Swg-La7: Proietti 50,2%, Tesei 46,8%

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria, allunga il suo vantaggio registrando il 50,2% delle preferenze sulla candidata del centrodestra, Donatella Tesei, che è al 46,8%. È quanto emerge dalla IV proiezione realizzata da Swg per La7 con la copertura del 55% e un margine di errore di +/-0,7%.

18:21 Schlein partita da Bologna verso Perugia

La segretaria del Pd Elly Schlein, secondo quanto apprende LaPresse, dopo essere stata a Bologna al fianco del neoeletto Michele De Pascale, è in partenza per Perugia per sostenere Stefania Proietti, al momento in vantaggio di pochi punti sulla rivale Donatella Tesei, governatrice dell’Umbria uscente.

18:20 Umbria, III proiezione Swg-La7: FdI al 18%, FI al 10,4%

FdI in Umbria si attesta al 18% dei voti (il Pd è al 29,2%). È quanto emerge dalla terza proiezione Swg per La7, quando la copertura è al 41%. Il totale della coalizione di centrodestra è del 48,7%. Forza Italia segue al 10,4% mentre la Lega è all’8,1%.

18:10 Umbria, III proiezione Swg-La7: Pd al 29,2%, M5S al 4,9%

Pd primo partito in Umbria con il 29,2%. È quanto emerge dalla terza proiezione Swg per La7 quando la copertura è al 41%. Il totale delle coalizioni vede il centrosinistra davanti con il 48,8% contro il 48,7% del centrodestra. Nel centrosinistra, sul secondo gradino del podio c’è il M5S con il 4,9% seguito da Avs a 3,9%.

18:09 Umbria, II proiezione Opinio-Rai: Proietti 50,1%, Tesei 47,1%

La terza proiezione del Consorzio Opinio per Rai alle Regionali in Umbria vede un aumento del vantaggio della candidata del centrosinistra Stefania Proietti al 50,1% contro la sfidante del centrodestra e presidente uscente Donatella Tesei al 47,1%. Il dato è relativo alle ore 17.50 con la copertura del campione al 49%.

18:01 Umbria, III proiezione Swg-La7: Proietti 49,1%, Tesei 47,9%

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria, allunga il suo vantaggio registrando il 49,10% delle preferenze sulla candidata del centrodestra, Donatella Tesei, che è al 47,90%. È quanto emerge dalla III proiezione realizzata da Swg per La7 con la copertura del 41% con un margine di errore di +/-0,9%.

18:00 Schlein: “Risultato Pd straordinario, noi perno dell’alternativa”

“Dai risultati che si vanno profilando, li stiamo continuando a seguire, si profila un dato straordinario per il Partito Democratico e questo conferma la responsabilità che ci sentiamo come perno di costruzione dell’alternativa a queste destre”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando al comitato elettorale di De Pascale a Bologna.

17:53 Umbria, I proiezione liste Opinio-Rai: Pd al 30,2%, FdI al 22%, Lega 7,5%

La prima proiezione di consorzio Opinio per Rai alle regionali in Umbria vede il Pd primo partito al 30,2%, seguono Fratelli d’Italia al 22% e Forza Italia all’8,7%, con la Lega al 7,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 5,6%, mentre Avs è al 4,9%. Il dato è relativo alle 17.37 con una copertura del 31% del campione. La lista Tesei presidente è al 4,9%, Umbria domani al 3,9%, Noi moderati al 2,5%, Umbria per la sanità pubblica e la pace all’1,9%, Alternativa popolare all’1,9% e altre liste al 6%.

17:48 Umbria, II proiezione Opinio-Rai: Proietti 49,2%, Tesei al 47,8%

Si allarga il vantaggio di Stefania Proietti del centrosinistra alle elezioni regionali in Umbria nella seconda proiezione Opinio-Rai: la sindaca di Assisi ha riportato il 49,2% delle preferenze contro il 47.8% di Donatella Tesei. Il dato è relativo alle ore 17.37 con il 31% della copertura del campione.

17:33 Schlein: “Vittoria di squadra, grazie a unità di coalizione e Pd”

“È il segno di una vittoria che è anche la vittoria della coesione di una squadra, di una coalizione e anche dell’unità e della coesione del nostro partito, del Partito Democratico. Voglio ringraziare Stefano Bonaccini perché è sicuramente il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti, compatti attorno a un obiettivo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando al comitato elettorale di de Pascale a Bologna.

17:32 Schlein: “Bellissima vittoria, De Pascale sarà grande presidente”

“Una bellissima vittoria, una vittoria emozionante quella di Michele De Pascale. Michele De Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia Romagna. Grazie, per la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein parlando al comitato elettorale di de Pascale a Bologna.

17:17 De Pascale a Meloni: “Noi terra ferita, basta speculazioni”

“Mi rivolgo direttamente a Giorgia Meloni: noi, in questa terra, siamo stati profondamente feriti nell’ultimo anno e mezzo. Da questa campagna elettorale deve finire la speculazione politica“, ha affermato ancora De Pascale. Ha auspicato una collaborazione con la presidente del Consiglio, ribadendo la speranza di poterla incontrare già nei prossimi giorni “e segnare un cambio di passo“.

17:16 De Pascale: “Grato a tutte le forze della coalizione, centrosinistra unito”

“Devo molta riconoscenza, a partire dal mio partito, il Partito democratico, qui ci sono Elly Schlein e Stefano Bonaccini, che mi hanno dato, da subito, un grandissimo sostegno ed è stato da parte mia un onore immenso, e a tutte le forze di coalizione. Abbiamo voluto parlare di Emilia-Romagna, alle cittadine e ai cittadini emiliano-romagnoli, di cosa volevamo fare per loro”, ha dichiarato ancora de Pascale dal palco del comitato elettorale. Ha ringraziato anche “tutte le forze politiche nazionali del centrosinistra che ci hanno sostenuto e oltre i 50 movimenti civici”.

17:14 De Pascale: “Capaci di interpretare i valori di questa terra”

De Pascale ha parlato dal palco del suo comitato elettorale, di fatto rivendicando la vittoria. “Siamo stati capaci di interpretare i valori fortissimi di questa terra“. Il candidato del centrosinistra ha parlato anche di una “fiducia rispetto a una politica onesta a identificare i problemi, nel proporre soluzioni e mai arrogante”.

17:08 Schlein e Bonaccini al comitato con de Pascale: accolti da applauso

Michele de Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna e sindaco di Ravenna, è appena arrivato a Bologna, al suo comitato elettorale. Insieme a lui la segretaria del Pd Elly Schlein, l’ex governatore e presidente dem Stefano Bonaccini, e il sindaco di Parma, Michele Guerra. La leader dem e gli altri, al loro arrivo, sono stati accolti da un applauso.

17:02 Umbria, II proiezione Swg-La7: Proietti 48,5%, Tesei 48,3%

Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria, ha registrato il 48,50% delle preferenze rispetto alla candidata del centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei, al 48,30%. È quanto emerge dalla II proiezione realizzata da Swg per La7 con la copertura del 20%.

16:51 Emilia-Romagna, II proiezione Opinio-Rai: De Pascale 55,7%, Ugolini 41,1%

La seconda proiezione di Consorzio Opinio per la Rai sulle elezioni regionali in Emilia-Romagna conferma il netto vantaggio di Michele de Pascale. Il candidato del centrosinistra è avanti con il 55,7% dei voti contro il 41,1% della candidata del centrodestra Elena Ugolini. Il dato è relativo alle ore 16.37 con una copertura del campione al 12%.

16:48 Emilia-Romagna, I proiezione liste Opinio-Rai: Pd al 41,5%, FdI al 26%

Secondo la prima proiezione sulle liste di Consorzio Opinio per la Rai, il Pd è il primo partito in Emilia-Romagna con il 41,5% delle preferenze, seguito da Fratelli d’Italia al 26%. È il dato delle 16.37 con una copertura del campione del 12%. Avs è al 5,4%, mentre la Lega è al 4,9%. Forza Italia al 4,6% e il Movimento 5 Stelle al 3,4%.

16:33 Emilia-Romagna, II proiezione Swg-La7: Pd al 39,8%, FdI al 23,5%

Pd primo partito in Emilia Romagna con il 39,8%, seguito da FdI al 23,5%. È quanto emerge dalla seconda proiezione Swg per La7. Sul terzo gradino del podio, quando la copertura del campione è del 19% e l’errore statistico +/- 1,4%, Forza Italia con il 6,2%. Seguono Avs al 6%, la Lega al 5,5%, la lista civica Ugolini presidente al 5%, il M5S al 4,3%, la lista civica De Pascale presidente al 4,2% ed Emilia Romagna futura al 2,1%. Il totale delle coalizioni vede il centrosinistra avanti rispetto al centrodestra, con il 56,4% contro il 40,2%.

16:33 Emilia-Romagna, II proiezione Swg-La7: De Pascale 56,5%, Ugolini 39,8%

Michele de Pascale, candidato di centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, è in vantaggio con il 56,5% delle preferenze. È quanto emerge dalla II proiezione realizzata da Swg per La7 con una copertura del 19%. La candidata per il centrodestra Elena Ugolini si attesta al 39,80% delle preferenze.

16:18 Umbria, I proiezione Swg-La7: Proietti (48,7%) in leggero vantaggio su Tesei (48%)

Leggero vantaggio di Stefania Proietti, candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria, con il 48,70% delle preferenze sulla candidata del centrodestra, la governatrice uscente Donatella Tesei che si attesta al 48%. È quanto emerge dalla I proiezione realizzata da Swg per La7 con la copertura del 12%.

16:14 Umbria, I proiezione Opinio-Rai: Proietti 48,5%, Tesei 48,3%

Testa a testa con lieve vantaggio per Stefania Proietti alle elezioni regionali in Umbria secondo la prima proiezione di Consorzio Opinio per la Rai. La candidata del centrosinistra è al 48,5% delle preferenze, la governatrice uscente Donatella Tesei del centrodestra è al 48,3%. Il dato è relativo alle ore 16.09 con la copertura del 7% del campione.

16:02 Umbria, affluenza definitiva è del 52,30%

È stata pari al 52,30% l’affluenza alle elezioni regionali in Umbria, dove gli elettori erano chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Sensibile il calo rispetto alla volta scorsa del 2019: in quell’occasione si recò alle urne il 64,69% degli aventi diritto. È quanto emerge dal portale Eligendo del ministero dell’Interno.

16:01 Emilia-Romagna, affluenza definitiva al 46,42%

È stata pari al 46,42% l’affluenza alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove gli elettori erano chiamati a eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Sensibile il calo rispetto alla volta scorsa, quando però si votò in un giorno solo. In quell’occasione si recò alle urne il 67,67% degli aventi diritto. È quanto certifica il portale Eligendo del ministero dell’Interno.

16:00 Emilia-Romagna, I proiezione Opinio-Rai: De Pascale 56,8%, Ugolini 39,4%

La prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai alle Regionali dell’Emilia Romagna conferma il candidato del centrosinistra Michele De Pascale in netto vantaggio al 56,8% contro la sfidante del centrodestra Elena Ugolini al 39,4%. Il dato è relativo alle ore 15.52 con una copertura del campione del 7%.

16:00 Emilia-Romagna, I proiezione Swg-La7: De Pascale 56,1%, Ugolini 40,8%

Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Emilia Romagna, è in vantaggio con il 56,10% delle preferenze. È quanto emerge dalla I proiezione realizzata da Swg per La7 con la copertura dell’8%. La candidata del centrodestra, Elena Ugolini, è attualmente ferma al 40,80% dei voti.

15:39 Umbria, 2° Instant Poll Swg-La7: Proietti 47-51%, Tesei 46-50%

Secondo il secondo Instant Poll di Swg per La7, con una copertura del campione al 100%, in Umbria la candidata del centrosinistra Stefania Proietti è di poco avanti, con una forchetta del 47-51%, rispetto alla governatrice uscente Donatella Tesei, tra il 46-50%.

15:15 Umbria, primo dato parziale: affluenza al 52,45%

È pari al 52,45% l’affluenza alle urne in Umbria, quando sono stati trasmessi i dati relativi a 508 dei 1000 seggi in cui gli elettori erano chiamati all’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale. Il dato è in calo rispetto al 63,65% delle ultime elezioni regionali del 2019. È quanto emerge dal portale Eligendo del ministero dell’Interno.

15:05 Umbria, 1° Exit Poll Opinio-Rai: Tesei 46,5-50,5%, Proietti 46-50%

Testa a testa tra Donatella Tesei e Stefania Proietti alle elezioni regionali in Umbria anche secondo il primo exit poll di Consorzio Opinio per la Rai. Tesei leggermente avanti con una forchetta tra il 46,5% e il 50,5%, mentre Proietti è tra il 46% e il 50%.

15:04 Emilia-Romagna, 1° Exit Poll Opinio-Rai: De Pascale 53-57%, Ugolini 39-43%

Secondo il primo exit poll di Consorzio Opinio per la Rai, alle elezioni regionali in Emilia-Romagna è avanti il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, con una forchetta tra il 53% e il 57% dei voti, mentre Elena Ugolini del centrodestra è tra il 39% e il 43%.

15:03 Emilia-Romagna, 1° Instant Poll Swg-La7: De Pascale 54,5%-58,5%, Ugolini 39,5%-43,5%

Secondo il primo Instant Poll di Swg per La7, alle elezioni regionali in Emilia-Romagna è avanti il candidato di centrosinistra, Michele de Pascale, con una forchetta tra il 54,5% e il 58,5% dei voti, mentre Elena Ugolini del centrodestra è tra il 39,5% e il 43,5%. La copertura del campione è del 92%.

15:01 Umbria, 1° Instant Poll Swg-La7: Tesei e Proietti pari a 46,5-50,5%

Testa a testa tra Donatella Tesei e Stefania Proietti alle elezioni regionali in Umbria secondo il primo Instant Poll di Swg per La7. Entrambi i candidati avrebbero una forchetta di preferenze tra il 46,5% e il 50,5%. La copertura del campione è pari all’87%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata