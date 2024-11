“Il modello Albania è propaganda e il commento di Elon Musk di questa mattina ce lo conferma. E trovo molto preoccupante il fatto che il governo abbia rivolto nei giorni scorsi delle dichiarazioni violente nei confronti della magistratura”. Così Giorgia Linardi, portavoce dell’ong Sea Watch, in merito al post su X con cui il fondatore di Tesla ha criticato i giudici che hanno sospeso i trattenimenti dei migranti nel centro di Gjader affermando che “devono andarsene”. Linardi ha parlato a margine di una conferenza stampa nella sede dell’Associazione della Stampa estera a Roma con cui Sea Watch ha annunciato di aver presentato un esposto in procura sul naufragio di un barcone di migranti al largo di Lampedusa il 2 settembre, in cui annegarono 21 persone. “La magistratura applica la legge e soprattutto l’articolo 10 della Costituzione che, ricordo, recepisce tutti i trattati internazionali sottoscritti dall’Italia. Tra questi c’è la convenzione del diritto del mare che all’articolo 98 prevede l’obbligo di soccorso”, ha aggiunto Linardi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata