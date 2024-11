“Non intendo polemizzare; rimasi molto colpito da quelle parole e frasi, come dissi a suo tempo, e non intendo tornare sulla questione. Mi sembra che le puntualizzazioni e le precisazioni dell’ufficio scolastico regionale mi sembrano sufficientemente chiare e diano conto anche di quanto accaduto in passato, anche in casi più gravi. Tuttavia, questa è una responsabilità che spetta agli uffici amministrativi, i quali non dipendono da un organo politico. Questi uffici sono collegiali e decidono in totale autonomia”. Così ha commentato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, riferendosi alla nota dell’ufficio scolastico regionale del Lazio che giustifica le sanzioni disciplinari comminate al professore Christian Raimo per le dure critiche rivolte a lui in televisione. Il Ministro ha parlato a margine della nona edizione di ‘Ioleggoperché’ presso la Libreria dei Ragazzi di Milano. “Sarebbe un abuso da parte di un organo politico imporre una soluzione piuttosto che un’altra”, ha aggiunto Valditara. “I cittadini sono uguali davanti alla legge; esistono codici disciplinari e decreti del Presidente della Repubblica che devono essere vagliati dagli organi competenti, i quali prendono le decisioni in piena autonomia”.

