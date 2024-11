“Bettino Craxi, insieme a Silvio, è stato l’ultimo vero statista italiano, come Silvio ha subito tante ingiustizie ma il tempo è galantuomo e gli sta rendendo onore per la sua posizione. Ricordo diverse occasioni ad Arcore con mio fratello, poi sono felice di essere qui perché Stefania incarna, come lo sono Marina e Pier Silvio per la parte imprenditoriale, la prosecuzione della missione politica che è stata impostata dal padre. Onore al padre, alla famiglia, alla reputazione e all’amore che questi due grandi uomini hanno avuto per l’Italia”. Così Paolo Berlusconi, fratello del fondatore di Forza Italia, a margine della presentazione a Milano del libro della senatrice forzista Stefania Craxi, ‘All’ombra della storia’.

