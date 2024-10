Le dichiarazioni della presidente di Fininvest a margine dell'apertura del nuovo book store di Mondadori

“Io in politica? Questa domanda me l’hanno fatta non so quante volte, mio padre innanzitutto me lo sconsigliava e la mia risposta è sempre la stessa: io faccio un lavoro impegnativo e mi piace tantissimo e questo vorrò fare per tutta la vita. La politica la seguo perchè mi piace ma è come dire che mi piace la musica ma certo non farò il musicista. Mio fratello? Parlare al suo posto è irriguardoso ma mi sembra lui lo abbia escluso. Sui diritti io sto con la sinistra ragionevole perchè è una questione di civiltà che va al di là dei partiti. La politica ha il dovere di fornire risposte ad una società che cambia e si evolve. Io ho detto di sentirmi più vicina alla sinistra di buon senso su questi temi perchè a me pare che su questi temi specifici la sinistra oggi si sia dimostrata più aperta e attiva”. Marina Berlusconi a margine dell’apertura del nuovo book store di Mondadori a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata